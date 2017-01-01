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Подготовка к весеннему сезону площади Европы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:49
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Работники Гормоста готовят к весеннему сезону прилегающую территорию к фонтану на Площади Европы. Проводится мойка территория и небольшой ремонт.

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