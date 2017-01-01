Шахматный клад: через 25 лет открылась тайна музейного экспоната

Автор: Uwis Дата публикации: 13.04 23:23

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В фондах Музея Москвы нашли шахматную фигуру, внутри которой предположительно был спрятан клад. Археологи обнаружили ее еще в 1993 году во время масштабных раскопок на Манежной площади. Здесь в XVIII–XIX веках располагалась усадьба купцов Силиных. Владельцем фигурки мог быть Михаил Силин. Предпосылкой для тщательного изучения музейных фондов стало то, что в апреле 2017 года в ходе работ на улице Пречистенке московские археологи обнаружили 10 монет номиналом «деньга», отчеканенных в период с 1533 по 1538 год. Они были скрыты внутри фигуры, состоящей из трех частей, соединенных резьбой. Она наиболее схожа с артефактом, найденным на Манежной площади.