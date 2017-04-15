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Репетиция парада ретро трамваев прошла в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
00:26
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Вечером 13 апреля в Москве прошла первая в этом году репетиция парада ретро трамваев. Около 21:00 ретро трамваи выехали из депо им. Апакова и выстроились на разворотном кольце, расположенном в самом начале улице Шаболовка. После чего все ретро трамваи выехали на саму улицу Шаболовка и ожидали отмашки начала движения. Во главе колонны ожидал начала движения экипаж сотрудников ГИБДД. Около 22 часов колонна начала движение в сторону ст. м. Чистые пруды. Посмотреть на первую репетицию ретро трамваев в 2018 году пришли как фотографы и блогеры, так и свидетелями стали обычные очевидцы, которые снимали всё происходящее на камеры мобильных телефонов. Колонна двигалась со скоростью не более 25-30 км/ч. В наиболее оживленных местах сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть временно движение и дать пройти колонне.

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