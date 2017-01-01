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Театрализованное представление-концерт «О себе» театра неслышащих актеров «Недослов»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:05
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Театрализованное представление-концерт «О себе» театра неслышащих актеров «Недослов» в рамках фестиваля «Пасхальный дар».
Театр создан в 2003 году. Его участники — молодые профессиональные актеры, глухие и слабослышащие, выпускники театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), и педагоги РГСАИ и театрального училища имени Щукина, которые выступают в качестве режиссеров.
Их спектакли ориентированы как на слышащего зрителя, так и на тех, у кого есть проблемы со слухом.

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