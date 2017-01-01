Театрализованное представление-концерт «О себе» театра неслышащих актеров «Недослов»

Автор: Uwis Дата публикации: 02:05

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205698

Театрализованное представление-концерт «О себе» театра неслышащих актеров «Недослов» в рамках фестиваля «Пасхальный дар».Театр создан в 2003 году. Его участники — молодые профессиональные актеры, глухие и слабослышащие, выпускники театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), и педагоги РГСАИ и театрального училища имени Щукина, которые выступают в качестве режиссеров.Их спектакли ориентированы как на слышащего зрителя, так и на тех, у кого есть проблемы со слухом.