Театрализованное представление-концерт «О себе» театра неслышащих актеров «Недослов»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 02:05
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- 13
Театр создан в 2003 году. Его участники — молодые профессиональные актеры, глухие и слабослышащие, выпускники театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), и педагоги РГСАИ и театрального училища имени Щукина, которые выступают в качестве режиссеров.
Их спектакли ориентированы как на слышащего зрителя, так и на тех, у кого есть проблемы со слухом.
- 13
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02.04 01:55 | Leobr
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