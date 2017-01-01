Ремонтные работы по замене дорожного полотна начались на Фрунзенской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 02:07

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205699

Фрунзенскую набережную перекрыли для ремонта дорожного полотна. Работы стартовали с 00:00 14 апреля и продлятся до 03:00 16 апреля на участке от Крымского моста до Хамовнического Вала. В выходные автомобильное движение на этом участке набережной будет закрыто. Автомобилисты смогут выбрать в качестве альтернативного маршрута Комсомольский проспект, по которому можно выехать к Третьему транспортному кольцу и Садовому кольцу. Полное перекрытие участка набережной необходимо для устройства бесшовного дорожного покрытия. Для этого одновременно по всей ширине проезжей части будут работать шесть асфальтоукладчиков, 15 катков, свыше 200 самосвалов. Всего в эти выходные на объекте будет задействовано порядка 300 единиц техники и более 600 рабочих. Новое дорожное покрытие уложат без продольных и поперечных спаек. Эта технология позволит асфальту прослужить дольше. Общая площадь нового покрытия составит около 70 тыс. кв. м. Для этого потребуется порядка 11 тыс. тонн щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.Сезонный ремонт дорог в столице стартовал в ночь на 9 апреля. Планируется привести в порядок 17 млн кв. м дорожного покрытия.