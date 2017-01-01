Ночные работы по обновлению конструкций Крымского моста

Автор: tim777 Дата публикации: 02:10

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В ночь с 14 на 15 апреля в центре Москвы сотрудники ГБУ "Гормост" приступили к работам по нанесению нового лако-красочного покрытия на конструкции Крымского моста. Ранее днём на Крымском мосту были проведены работы по очистке опор и железных конструкций моста от скопившейся за зиму грязи. С наступлением ночи, на Крымский мост прибыла тяжелая техника. При помощи нескольких автовышек были произведены по окраске высоких конструкций моста. Также внизу были освежены новой краской арочные пролёты моста и бордюры.