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Два человека заживо сгорели в страшном ДТП на Горьковском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
04:30
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Два человека погибли в страшном ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье. На 33 ки трассы М7 в районе населенного пункта Новая Купавна при движении в сторону Москвы фура протаранила легковой автомобиль и фургон. В результате столкновения все машины звагорелись, в легковом автомобиле сгорели два человека.

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