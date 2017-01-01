Два человека заживо сгорели в страшном ДТП на Горьковском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 04:30

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Два человека погибли в страшном ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье. На 33 ки трассы М7 в районе населенного пункта Новая Купавна при движении в сторону Москвы фура протаранила легковой автомобиль и фургон. В результате столкновения все машины звагорелись, в легковом автомобиле сгорели два человека.