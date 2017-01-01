Фура, легковушка и фургон сгорели в ДТП в Подмосковье: есть погибшие

Автор: denis947 Дата публикации: 05:28

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Два человека сгорели заживо в страшном ДТП на Горьковском шоссе в Московской области. На 33 ки трассы М7 в районе деревни Новая Купавна при движении в сторону Москвы фура протаранила легковой автомобиль и фургон, стоявшие на светофоре. В результате столкновения все машины мгновенно окутало огнем. В результате аварии погибли три человека. На месте аварии работают пожарные расчеты, ликвидировать возгорание удалось только к утру.