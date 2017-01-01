Огромный затор на трассе М7 из-за ремонта моста в Нижегородской области

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 13:45

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Примерно 2 недели назад был перекрыт мост на одной из самых оживленных трасс России - М7 "ВОЛГА" - Москва-Уфа. Для осуществления капитального ремонта. В разное время, разные дни время простоя может достигать от 20 минут до 4 часов! Это какое-то издевательство над людьми. И такая хрень происходит в нашей стране постоянно! И если бы его закрыли на несколько дней... НЕТ! С апреля по декабрь, КАРЛ! Правда сейчас прошла информация, что в конце мая смогут опять приоткрыть в обычном режиме. Но с оговоркой - "с возможным возобновленным продолжением ремонтных работ в другое время". А это значит, что для водителей этот участок станет проблемным в течение какого-то времени. И почему бы не постараться сделать временный объезд, например понтонный. Речка небольшая. Или как-то по-другому решить вопрос?!! Организовав безостановочный и беспрепятственный объезд? Что-бы было по-людски, а не как всегда - через одно место! Сегодня, с 18:18 до 18:38 я простоял в пробке ровно 20 минут. И это пятница, апрель, когда люди едут за город на выходные. И 20 минут еще терпимо. Но как попадешь... Ровно неделю назад в этом же месте простой составил около 2-3 часов! Выбирайте пути объезда, которых в общем-то практически нет... Последняя потенциальная дорога в объезд практически разрушена. Скоро и от неё ничего не останется... Власти бездействуют!