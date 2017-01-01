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В квартире на Северном бульваре в Москве произошёл пожар

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:16
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Утром 14 апреля на северо-востоке столицы по адресу: Северный бульвар, дом 3, в одной из квартир произошёл пожар. Возгорание произошло на кухне в квартире на 10 этаже 16-этажного дома. К прибытию пожарных из-под двери квартиры шёл дым. Пожарным пришлось вскрывать металлическую дверь при помощи шанцевого инструмента. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м. В результате пожара из квартиры была спасена женщина-инвалид. Она была передана медикам. Из соседних квартир было спасено четыре человека, двое из них - дети. Кроме того, в целях безопасности 10 человек выведены с вышележащих этажей. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электропроводке на кухне.

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