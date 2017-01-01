Субботник в районе Якиманка: на Житной улице засиял сквер Аргентинской республики

Автор: tim777 Дата публикации: 13:44

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Весна - время обновления природы и традиционно в этот период проводятся работы по улучшению и обновлению городской инфраструктуры. Одним из главных объединяющих мероприятий весны - субботники. В этом году, в столице они проводятся во всех округах и районах города 14 и 21 апреля. Сегодня первый день общегородских субботников. Во всех районах неравнодушные москвичи взяли в руки мётла, щётки и губки, чтобы привести свой город в порядок. Так, в центре Москвы в районе Якиманка субботник состоялся на Житной улице. Горожане и сотрудники районных учреждений привели в порядок сквер Аргентинской республики, который был торжественно открыт в этом году (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/201163). Была проведена в порядок территория, убраны газоны от прошлогодней травы и сухостоя, а также проведены работы по уборке пешеходных аллей сквера. Можно с уверенностью сказать, что старт кампании за чистоту состоялся успешно. 21 апреля в столице пройдёт вторая волна субботников и будут очищены от мусора и грязи новые городские пространства.