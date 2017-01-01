Субботник в парке "Музеон" собрал десятки борцов за чистоту
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:43
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В субботу, 14 апреля, в парке Музеон состоялся ежегодный субботник. Как и в прошлом году, акцию «Головомойка» провело Общество желтых ведерок – открытый клуб борцов за чистоту искусства, существующий на базе Парка Горького. Миссия Общества – расчистить парк от зимней серости и освободить дорогу весне. Вступить в Общество может каждый – достаточно присоединиться к субботнику и пройти короткое посвящение, получив необходимый инвентарь: губку, ведро, моющее средство, перчатки, фартук и отличительный знак участника. В распоряжении борцов за чистоту оказались около 50 гранитных памятников, в том числе скульптуры Ленина и Маркса. В мероприятии приняли семьи с маленькими детьми и просто неравнодушные горожане, которые с усердием собирали прошлогоднюю листву, мыли бюсты памятников и приводили территорию парка в порядок.
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