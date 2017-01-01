s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Субботник в парке "Музеон" собрал десятки борцов за чистоту

Субботник в парке "Музеон" собрал десятки борцов за чистоту

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:43
  • 41
  • 0

В субботу, 14 апреля, в парке Музеон состоялся ежегодный субботник. Как и в прошлом году, акцию «Головомойка» провело Общество желтых ведерок – открытый клуб борцов за чистоту искусства, существующий на базе Парка Горького. Миссия Общества – расчистить парк от зимней серости и освободить дорогу весне. Вступить в Общество может каждый – достаточно присоединиться к субботнику и пройти короткое посвящение, получив необходимый инвентарь: губку, ведро, моющее средство, перчатки, фартук и отличительный знак участника. В распоряжении борцов за чистоту оказались около 50 гранитных памятников, в том числе скульптуры Ленина и Маркса. В мероприятии приняли семьи с маленькими детьми и просто неравнодушные горожане, которые с усердием собирали прошлогоднюю листву, мыли бюсты памятников и приводили территорию парка в порядок.

  • 41
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

29 0
13:44 | tim777
Субботник в районе Якиманка: на Житной улице засиял сквер Аргентинской республики
30 0
13:43 | tim777
Процесс распаковки экспоната "Буратино" в Музеоне
73 2
12.01 23:17 | Uwis
Работа тюбинговой горки в парке "Музеон"