Сотрудники ЦОДД промыли светофоры в центре Москвы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:40

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ЦОДД начал подготовку объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону Центр организации дорожного движения Правительства Москвы начал ежегодную весеннюю помывку и покраску светофоров. Масштабные работы начались в начале недели и продолжатся до конца месяца. Всего в Москве установлено более 40 тысяч светофоров, из них 15% уже подготовлены к весенне-летнему сезону. В рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону в порядок также будут приведены стойки и консоли светофоров.

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66 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205716

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы начал ежегодную весеннюю помывку и покраску светофоров. Масштабные работы начались в начале недели и продолжатся до конца месяца. Всего в Москве установлено более 40 тысяч светофоров, из них 15% уже подготовлены к весенне-летнему сезону.В рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону в порядок также будут приведены стойки и консоли светофоров.Спикер: Анастасия Писарь - пресс-секретарь ЦОДД Правительства Москвы.