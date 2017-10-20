Сотрудники ЦОДД промыли светофоры в центре Москвы
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 13:40
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ЦОДД начал подготовку объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону Центр организации дорожного движения Правительства Москвы начал ежегодную весеннюю помывку и покраску светофоров. Масштабные работы начались в начале недели и продолжатся до конца месяца. Всего в Москве установлено более 40 тысяч светофоров, из них 15% уже подготовлены к весенне-летнему сезону. В рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону в порядок также будут приведены стойки и консоли светофоров.Центр организации дорожного движения Правительства Москвы начал ежегодную весеннюю помывку и покраску светофоров. Масштабные работы начались в начале недели и продолжатся до конца месяца. Всего в Москве установлено более 40 тысяч светофоров, из них 15% уже подготовлены к весенне-летнему сезону.
В рамках работ по подготовке объектов транспортной инфраструктуры к весенне-летнему сезону в порядок также будут приведены стойки и консоли светофоров.
- 66
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