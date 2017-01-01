Процесс распаковки экспоната "Буратино" в Музеоне
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:43
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В рамках проведения общегородских субботников, в парке Музеон состоялся процесс распаковки знаменитого экспоната "Буратино". Экспонат Дмитрия Баженова, выполненный из дерева, традиционного укрывается специальным коробом на период зимы. Это делается во избежание травмирования фигуры из-за агрессивных температур и окружающей среды. С началом весенне-летнего сезона экспонат вновь радует посетителей парка. Участники субботника стали свидетелями необычного процесса и сделали памятные снимки с героем детской сказки.
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