Процесс распаковки экспоната "Буратино" в Музеоне

Автор: tim777 Дата публикации: 13:43

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В рамках проведения общегородских субботников, в парке Музеон состоялся процесс распаковки знаменитого экспоната "Буратино". Экспонат Дмитрия Баженова, выполненный из дерева, традиционного укрывается специальным коробом на период зимы. Это делается во избежание травмирования фигуры из-за агрессивных температур и окружающей среды. С началом весенне-летнего сезона экспонат вновь радует посетителей парка. Участники субботника стали свидетелями необычного процесса и сделали памятные снимки с героем детской сказки.