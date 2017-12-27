Военно-патриотические занятия прошли в городском парке Ростова-на-Дону
- Автор:
- Fedostas
- Дата публикации:
- 18:11
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- 19
В парке авиаторов в городе Ростов-на-Дону прошло мероприятие военно-патриотической направленности. Школьники были задействованы в игре на подобии "зарница". Преодолевание маршрута, усеянного различными заданиями, вносит соревновательный дух и способствует физическому и моральному оздоровлению.
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