Военно-патриотические занятия прошли в городском парке Ростова-на-Дону

Автор: Fedostas Дата публикации: 18:11

19

19 0

В парке авиаторов в городе Ростов-на-Дону прошло мероприятие военно-патриотической направленности. Школьники были задействованы в игре на подобии "зарница". Преодолевание маршрута, усеянного различными заданиями, вносит соревновательный дух и способствует физическому и моральному оздоровлению.