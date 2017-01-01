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В Советском районе Владивостока в море произошел слив нефтепродуктов

Автор:
Денис Бредюк
Дата публикации:
20:11
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В Советском районе Владивостока в море произошел слив нефтепродуктов. Весь берег моря и берега реки Богатая в плотном слое мазута.

Вот, что пишет сам мобильный репортер, приславший это видео:
"12 апреля мы с женой написали заявление в Прокуратуру о том, что в районе станции Океанская во Владивостоке весь берег моря загрязнён нефтепродуктами. В комментариях к моему посту написали, что в СМИ прошла информация о ликвидации загрязнения. Сегодня 14 апреля я прошёл около полутора километров по берегу моря и примерно километр вверх по течению реки Богатая в поисках признаков ликвидации загрязнения. И не смог обнаружить этих самых признаков - по-прежнему весь берег в толстом слое мазута, а на поверхности реки жирная масляная плёнка. Судя по всему причина загрязнения не установлена и скорее всего не устранена до сих пор!"
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