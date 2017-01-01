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Отсутствие дорог в деревне Кундыш в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
20:06
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В деревню Кундыш в Килемарском районе Марий Эл ведут две дороги, отходящие от дороги Килемары-Кумья. Протяженность подъездов к деревне около 500 метров. В распутицу проезд в деревню становиться просто невозможен. Это вы можете увидеть сами на видео. Да и по самой деревне проехать очень тяжело. Жители обустраивают эту дорогу ,кто чем может. Это в основном попросту укладка дороги мусором. В этом году, как говорят местные жители, шел сбор денег на ремонт дорог, но в это верится с трудом. " Кому мы тут нужны? До нас нет никому дела. Будем надеяться ,что все таки ситуация изменится в лучшую сторону". Но у меня лично есть печальный опыт таких инициатив нашей администрации. Дорога по улице Зеленая, поселка Килемары, например. На ремонт одного километра щебенчатой дороги вложили 970 000 рублей и через несколько месяцев от ремонта и следа не осталось. Но, как говорят, надежда умирает последней.

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