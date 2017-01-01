Весеннее тепло в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:20
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- 0
В столице по-весеннему тепло и солнечно. Горожане и гости столицы выходные проводят на улице.
- 0
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13.04 21:24 | Uwis
В столице по-весеннему тепло и солнечно. Горожане и гости столицы выходные проводят на улице.
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