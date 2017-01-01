s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Весеннее тепло в столице

Весеннее тепло в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:20
  • 0
  • 0

В столице по-весеннему тепло и солнечно. Горожане и гости столицы выходные проводят на улице.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
18:20 | LaimeLaim
Отдых горожан и гостей столицы на Манежной площади
53 1
13.04 21:24 | Uwis
Весна в "Парке Горького"