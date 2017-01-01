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Музыка и мини-гольф на фестивальной площадке "Пасхальный дар"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:17
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Музыка льётся со сцены на площади Революции. Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время на фестивальных площадках.

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