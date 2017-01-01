Подготовка фонтана на площади Революции к весенне-летнему сезону
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:47
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- 17
На площади Революции работница Гормоста обновляет краску на фонтане. Уже совсем скоро фонтаны заработают.
- 17
На площади Революции работница Гормоста обновляет краску на фонтане. Уже совсем скоро фонтаны заработают.
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