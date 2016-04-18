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В Москве в библиотеке им. Некрасова написали "Тотальный диктант"

Автор:
Kalliopa
Дата публикации:
20:22
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14 апреля в России прошла ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант". Одной из площадок проведения мероприятия в Москве стала Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова. Там, в одном из читальных залов, собрались десятки людей, чтобы написать под диктовку текст Гузель Яхиной - автора "Тотального диктанта" в этом году. В роли диктатора выступил оперный и эстрадный певец Дмитрий Янковский.

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