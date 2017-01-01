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Несоблюдение предписания знака "Уступи дорогу" привело к ДТП в Серпухове (камера наблюдения)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
01:28
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Дама в красном за рулём серебристого кроссовера на пустой дороге решила не останавливаться при повороте с Новой улицы на Московское шоссе, чтобы пропустить движущийся по Главной дороге белый автомобиль... Удар пришёлся в заднее колесо и после столкновения пострадавшую машину развернуло на 180 градусов.

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