Три человека пострадали в ДТП на Минском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:53

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Многоосный самосвал в составе тягача "МАН" врезался в минивен "Рено". "МАН" двигался по Минскому шоссе в сторону области. У поворота на Восточную улицу грузовик протаранил в заднюю часть стоявший на светофоре минивен. От сильного удара легковой авто проехал вперед на несколько десятков метров и остановился на встречной полосе. В результате ДТП пострадали три человека, среди них есть ребенок. Пострадавшие находились в легковом автомобиле, водитель грузовика не пострадал. На место выезжали медики и полицейские, причины ДТП устанавливаются.