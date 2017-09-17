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Огромные лужи и грязь на дорогах Новоалтайска

Автор:
124818
Дата публикации:
10:13
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Ужасная дорога в Новоалтайске, ездить по ней просто невозможно.

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Комментарии (0)

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