Огромные лужи и грязь на дорогах Новоалтайска
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- 124818
- Дата публикации:
- 10:13
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- 4
Ужасная дорога в Новоалтайске, ездить по ней просто невозможно.
- 4
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3
10:13 | Евгений Барышев
4
09:13 | likhuta
58
14.04 20:06 | Sofronov
Ужасная дорога в Новоалтайске, ездить по ней просто невозможно.
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