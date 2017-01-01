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14 апреля в "Аптекарском огороде" стартовал XVIII Весенний фестиваль цветов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:36
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14 апреля в "Аптекарском огороде" стартовал XVIII Весенний фестиваль цветов — самое яркое, фееричное и красивое событие в весенней Москве. К началу фестиваля сад украсили красочные и ароматные ковры первоцветов. Пик цветения тюльпанов придется на День Победы, и буйство красок продолжитсятся пару недель. В течение этого времени гости сада смогут увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, включая самые зелёные и чёрные в мире.

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