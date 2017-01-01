Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 15 апреля 2018 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 12:42
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В воскресном выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе, а также в эфире вышел репортаж автора OLEGood о плохих дорогах в Татищево Саратовской области, репортаж автора berezyuk_v о плохих дорогах в Старом Осколе, репортаж о плохих дорогах в Петрозаводске, репортаж автора sulai990 об отсутствие дорог в Совхозе имени Воровского в Татарстане, репортаж автора laschin.andrej о плохом состоянии дороги на дамбе в Воронеже.
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