s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Организация движения бесплатных автобусов до Щербинского кладбища от метро "Ул. Академика Янгеля"

Организация движения бесплатных автобусов до Щербинского кладбища от метро "Ул. Академика Янгеля"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:58
  • 7
  • 0

Организация движения бесплатных автобусов до Щербинского кладбища от станции метро "Ул. Академика Янгеля".

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

62 0
10:58 | alextsaryev99
Православные идут на кладбища в праздник "Красная Горка"
61 0
13.04 13:28 | denis947
Обновление дорожной разметки началось в столице
66 0
08.04 13:09 | grinpavel2033
Работа бесплатных экспресс-автобусов до Люблинского кладбища на юго-востоке Москвы