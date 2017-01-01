ДТП с участием трёх автомобилей осложнило движение транспорта на ТТК

Автор: tim777 Дата публикации: 14:41

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15 апреля днём на внешней стороне ТТК в районе площади Гагарина произошло ДТП. Столкнулись автобус "Паз", а/м "Фольксваген Поло" и а/м "Киа". Все транспортные средства двигались в попутном направлении в сторону Варшавского шоссе. Водитель а/м "Фольксваген" сбросил скорость, как буквально в следующую секунду в его автомобиль врезался автобус "Паз". От удара "Фольксваген" продвинуло вперёд и он задел а/м "Киа". В результате столкновения все ТС получили различные повреждения и перегородили один ряд движения. ДТП вызвало осложнения в движении транспорта со стороны Гагаринского тоннеля. Автомобильная пробка растянулась на несколько десятков метров. Предварительно ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и невнимательности водителя автобуса "Паз". Позднее на место аварии прибыли сотрудники службы "Дорожного патруля", которые отгородили аварийные автомобили.