По-весеннему тепло в Москве
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 16:02
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- 47
В Москве по-весеннему тепло. В небе ярко светит солнце. Дует небольшой ветер. Столбик термометра держится на отметке +13℃.
- 47
В Москве по-весеннему тепло. В небе ярко светит солнце. Дует небольшой ветер. Столбик термометра держится на отметке +13℃.
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