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По-весеннему тепло в Москве

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
16:02
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В Москве по-весеннему тепло. В небе ярко светит солнце. Дует небольшой ветер. Столбик термометра держится на отметке +13℃.

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