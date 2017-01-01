Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы обрушения в соседнем здании

Автор: tim777 Дата публикации: 16:23

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В центре Москвы в Мещанском районе в Пушкарёвом переулке произошло обрушение в реконструируемом здании. Пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу. В целях безопасности было эвакуировано 20 человек из соседнего здания из-за существующей угрозы повторного обрушения. Для размещения техники оперативно-спасательных служб, движение по Пушкарёву переулку полностью перекрыто. Также с помощью эвакуаторов перемещаются автотранспортные средства, которые попали в опасную зону и могут также создать помехи для беспрепятственного прибытия оперативного транспорта. В настоящее время проводится разведка. Существует вероятность частичного нарушения целостности здания.