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Пьяный водитель устроил ДТП на Азовской улице в Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:49
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Автомобиль "Тойота" вылетел на тротуар и врезался в дерево. Иномарка двигалась по Азовской улице в сторону Балаклавского проспекта. В районе дома 15 водитель джипа не справился с управлением на повороте. В результате машину занесло и она вылетела на тротуар, а затем на газон. На газоне внедорожник влетел в дерево и перевернулся. В момент ДТП в салоне находился водитель и пассажир. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины получили различные травмы, однако позднее были отпущены медиками. Сотрудниками ГИБДД при помощи алкотестера было выявлено 0.814 промилле в выдыхаемом воздухе у водителя "Тойоты". Незадолго до ДТП внедорожник устроил две аварии на Болотниковской улице, а затем скрылся. На месте работают полицейские и спасатели. Движение в месте аварии не затрудняется.

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