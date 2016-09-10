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Съёмки фильма на Васильевском спуске

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:18
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Горожане и гости столицы смогли увидеть как проходят съёмки фильма в самом сердце столицы на Васильевском спуске.

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