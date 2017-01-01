Монтаж трибун к майским праздникам на Красной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:18
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- 20
На Красной площади приступили к монтажу трибун для майских праздников.
- 20
На Красной площади приступили к монтажу трибун для майских праздников.
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