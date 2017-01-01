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Солнечный и по-летнему тёплый день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:18
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В столице целый день светило ярко солнце было по-настоящему по -летнему тепло. Воздух смог прогреться до +17С.

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