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Пролески распустились на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:18
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На юго-западе столицы распустились пролески. Внешне привлекательные цветы, многолетние и морозоустойчивые.

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