Плохие дорогие Таганрога
- Автор:
- Alex555
- Дата публикации:
- 19:23
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- 17
Плохие дорогие Таганрога. Асфальт на дорогах отсутствует, множество ям и грязь.
- 17
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18
19:18 | ko4ev3
41
10:13 | Евгений Барышев
Плохие дорогие Таганрога. Асфальт на дорогах отсутствует, множество ям и грязь.
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