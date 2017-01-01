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Последний день работы спецпроекта "Четвероногий друг" на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:18
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Весёлые и очень терпеливые четвероногие друзья знакомились с посетителями фестиваля. У каждого своя часто очень не простоя и трагическая история. Но все они хотят быть счастливыми и чтобы их любили от чистого сердца. Собаки не умеют врать и искреннее дарят свою любовь, чем очень привлекают к себе внимание. Метис ты или же голубых кровей, всегда найдется тот единственный двуногий друг, который подарит безграничную любовь и заботу.

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