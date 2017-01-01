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Реставрационные работы на соборе иконы Божьей Матери «Знамение»

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:18
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На соборе иконы Божьей Матери «Знамение» начались реставрационные работы. Часть собора "одели" в строительные леса.

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