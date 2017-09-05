В Иркутске посетители ТРЦ "Комсомолл" на длительное время застряли в лифте
- Автор:
- dmitriy1980
- Дата публикации:
- 00:22
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- 24
Воскресное приключение - не из самых приятных.
Зашли в лифт, следом зашли еще люди: в целом в кабине оказались восемь взрослых и трое детей. Допустимый вес указан 1000 кг. Перегруза быть не должно, да и люди говорили: если бы перегруз, лифт бы просто подал сигнал и не поехал.
Нажали третий этаж, но лифт опустился на минус первый этаж и остановился. Мы начали звонить по указанному в лифте телефону. Пришёл охранник торгового-развлекательного центра и первым делом долго совещался с кем-то по рации. Так, как воздух кончался, становилось душно, мы стали торопить его.
Он ушёл и вернулся с ложкой (!) и стал пытаться открыть ею двери. Мы были в шоке! Позвонили в МЧС, но там нам сказали, что охранник должен выйти на руководство ТРЦ и уже оно звонит в МЧС. Короче, на нас не отреагировали. Охранник нас не слышал и всё пытался сотворить какие-то чудеса своей ложкой. Дети начали плакать, а я реально испугалась. Ведь те, другие, тоже, наверное, думали - им вряд ли что-то грозит, пока они живы и ждут помощи...
В общем, если кому интересно, как мы освободились - смотрите видео до конца.
Лифт непонятно из-за чего остановился, вентиляции в нём нет. А если бы на час или более там кто-то застрял? Мы просидели там почти полчаса и приятного мало. Охранник вообще не в курсе, какие меры нужно принимать в таких случаях, обслуживающий лифт персонал (если таковой есть) - непонятно где. И это произошло в воскресенье вечером, когда ТРЦ переполнен...
Вопрос к руководству ТРЦ "Комсомолл": а вентиляции в лифте нет - это так задумано? И ведь наверняка этот ТРЦ тоже недавно прошел какие-то экстренные проверки и, наверное, они показали, что всё хорошо...
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