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Тысячи москвичей посетили сегодня погосты

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:17
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Тысячи москвичей отправились сегодня на кладбища, чтобы привести в порядок могилы родственников после зимы.

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