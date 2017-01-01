s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Воскресный день выдался теплым и весьма комфортнм в столице

Воскресный день выдался теплым и весьма комфортнм в столице

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:28
  • 25
  • 0

Воскресный день выдался теплым и весьма комфортнм в столице.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
01:01 | grinpavel2033
Прохладно и без осадков в Москве ночью
42 1
15.04 19:18 | LaimeLaim
Солнечный и по-летнему тёплый день в столице