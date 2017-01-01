s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Реставрационные работы вестибюля московского метро «Парк Культуры»

Реставрационные работы вестибюля московского метро «Парк Культуры»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:26
  • 19
  • 0

Реставрационные работы вестибюля станции метро «Парк Культуры» (Радиальная).

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
01:01 | grinpavel2033
Прохладно и без осадков в Москве ночью
105 2
13.04 18:56 | grinpavel2033
Утром на станции метро «Римская» пассажир упал на рельсы