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Питерские поэты побывали у жирафа Сони в зоопарке в день рождения Н. Гумилёва

Автор:
Leobr
Дата публикации:
09:39
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15 апреля - день рождения поэта Николая Степановича Гумилёва. Эту дату поэтический союз "ИЛИ" города Санкт-Петербурга отметил чтением стихов именинника и своих, а также посещением городского зоопарка, а именно - жирафа Соню, как образа одноимённого стихотворения поэта:
"Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф."
Этим и объясняется место проведения импровизированного праздника - сбор у метро "Горьковская" и остановка у входа в зоопарк. Стихи читали и прохожие. После посещения зоопарка и именно места, где обитает "Соня", ребята оставили персоналу для передачи жирафу вкусный подарок.
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