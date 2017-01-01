Питерские поэты побывали у жирафа Сони в зоопарке в день рождения Н. Гумилёва
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 09:39
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- 24
"Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф."
Этим и объясняется место проведения импровизированного праздника - сбор у метро "Горьковская" и остановка у входа в зоопарк. Стихи читали и прохожие. После посещения зоопарка и именно места, где обитает "Соня", ребята оставили персоналу для передачи жирафу вкусный подарок.
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