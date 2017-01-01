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В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись два автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:45
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Утром 16 апреля на северо-востоке Москвы произошло ДТП. На дублёре Алтуфьевского шоссе, у дома №14, столкнулись два автомобиля: самосвал «Volvo» и «Hyundai Solaris». Оба автомобиля двигались по дублёру Алтуфьевского шоссе в сторону улицы Хачатуряна. Самосвал правой подножкой задел легковой автомобиль, в результате чего тёмную иномарку отбросило под кабину грузовика. Самосвал в таком положении протащил легковушку несколько метров. Водитель грузовика заметил иномарку и остановился лишь после того, как легковой автомобиль выбрался из «капкана». В результате аварии никто не пострадал. Легковой автомобиль получил серьёзные кузовные повреждения. Оба водителя вину не признают. Виновника ДТП определит группа разбора.
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