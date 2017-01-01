В Иланском на улице Ленина отсутствует дорожная разметка
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 09:56
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- 6
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"И снова моя "народная инспекция" на улице Ленина. Весна давным-давно началась, пора бы и дороги отремонтировать. Возле кольца (состояние которого оставляет желать лучшего) лежит черная куча, похожая на сугроб. На самом деле там лежит снег, перемешанный то ли с гравием, то ли с грязью. Неподалёку от места съёмки находится Иланская школа №1. И рядом творится самое настоящее безобразие. Знаки "Пешеходный переход" есть, а вот самого пешеходного перехода нет (отсутствует его разметка). Отсутствуют разметки "лежачих полицейских". Дорога в ужасном состоянии - похлеще, чем возле городской и районной администраций. Ограждения, находящиеся возле кольца, в плачевном состоянии - одна плита покосилась, несколько плит вообще упали, и никто ими не занимается. Тротуара возле школы, считайте, вообще нет".
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13.04 14:55 | Егор Лысиков
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