В Иланском на улице Ленина отсутствует дорожная разметка

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 09:56

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205818

Мобильный репортёр из Красноярского края провёл народну инспекци по дорогам города Иланский. Под пристальным вниманием местного жителя оказалась улица Ленина. Там, по словам автора ролика, отсутствует дорожная разметка. Знаки пешеходного перехода есть, а вот "зебры" не видно. И это при том, что рядом находится школа.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"И снова моя "народная инспекция" на улице Ленина. Весна давным-давно началась, пора бы и дороги отремонтировать. Возле кольца (состояние которого оставляет желать лучшего) лежит черная куча, похожая на сугроб. На самом деле там лежит снег, перемешанный то ли с гравием, то ли с грязью. Неподалёку от места съёмки находится Иланская школа №1. И рядом творится самое настоящее безобразие. Знаки "Пешеходный переход" есть, а вот самого пешеходного перехода нет (отсутствует его разметка). Отсутствуют разметки "лежачих полицейских". Дорога в ужасном состоянии - похлеще, чем возле городской и районной администраций. Ограждения, находящиеся возле кольца, в плачевном состоянии - одна плита покосилась, несколько плит вообще упали, и никто ими не занимается. Тротуара возле школы, считайте, вообще нет".