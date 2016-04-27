Нарциссы и тюльпаны распустились в "Аптекарском огороде" в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 12:44

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Вслед за первоцветами под открытым небом в "Аптекарском огороде" зацвели нарциссы и тюльпаны.