Самый теплый день с начала года ожидает сегодня москвичей

Автор: Uwis Дата публикации: 13:17

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Самый теплый день с начала года ожидает сегодня москвичей. Возможно, будет побит рекорд температуры в этот день за всю историю метеонаблюдений.