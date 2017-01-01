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Самый теплый день с начала года ожидает сегодня москвичей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:17
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Самый теплый день с начала года ожидает сегодня москвичей. Возможно, будет побит рекорд температуры в этот день за всю историю метеонаблюдений.

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