Самый теплый день с начала года ожидает сегодня москвичей
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 13:17
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- 27
Самый теплый день с начала года ожидает сегодня москвичей. Возможно, будет побит рекорд температуры в этот день за всю историю метеонаблюдений.
- 27
Самый теплый день с начала года ожидает сегодня москвичей. Возможно, будет побит рекорд температуры в этот день за всю историю метеонаблюдений.
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