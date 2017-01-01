Столичный регион балует весеняя погода
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:04
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- 22
В столице сохраняется комфортная весенняя погода. Температура воздуха поднялась до +14 градусов. Горожане всё чаще проводят свободное время в парках.,
- 22
В столице сохраняется комфортная весенняя погода. Температура воздуха поднялась до +14 градусов. Горожане всё чаще проводят свободное время в парках.,
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