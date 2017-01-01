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Пешеход пострадал в ДТП на Волжском бульваре в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:43
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Девушка-пешеход пострадала в ДТП в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. ДТП с участием двух легковых автомобилей, "Субару" и "Рено", произошло на пересечении Волжского бульвара с улицей Маршала Чуйкова. В результате столкновения автомобиль "Рено" отбросило на тротуар, где машина сбила стоявшую девушку. Машина задом откатилась в кусты. Подоспевшие к месту аварии очевидцы подняли машину и вытащили из-под колес девушку. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

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