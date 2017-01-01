Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 апреля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:33
-
- 53
В программу, показанную в эфире 16 апреля, вошли кадры о том, как розлив мазута произошёл в Амурском заливе и кадры о том, как в Воронеже пытались затолкнуть в лифт мотоцикл.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 53
Ещё
100
15.04 12:42 | MR_Denis
113
12.04 12:17 | MR_Дмитрий
56
11.04 20:15 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)